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"Филфак" 13 серия: Слава попытался уломать Надю на секс, Женя ввалился пьяным к Вере, а Бабина загребли в полицию из борделя

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В эфире ТНТ стартовал новый комедийный сериал "Филфак". Это история о трех неудачниках, которые битый год пытаются закрутить романы с реальными девушками, однако терпят сокрушительное поражение на любовном фронте. В свежих эпизодах вас ждут новые казусные и нелепые ситуации, любовные перипетии и уморительные шутки. Смогут ли ботаники добиться успеха у женщин или вновь потерпят неудачу, узнаем уже сегодня в 20:00.

В 13 серии "Филфака" Миша пребывает в депрессии из-за предстоящей свадьбы Бори и Лены. Кажется, парень осознает, что пришел финал, и он упустил все шансы. К счастью, у Миши есть верные друзья, Женя и Рома, которые приходят его поддержать. Однако у каждого из них накопилась куча своих проблем. Так Женя признается, что отшила Вера, поэтому он очень переживает.

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И для того, чтобы забыться, отчаянный парень предлагает напиться "в хлам". Миша идею поддерживает, а Рома, у которого из-за долгой игры в компьютер защемило шею, вынужден следовать за товарищами. И вот трое студентов филфака покупают бутылку вина. Однако открыть ее – задача не из легких. Пока Миша и Женя тщетно пытаются решить эту проблему, Рома находит объявления массажного салона, который на деле оказывается борделем. Конечно, ребята идут в него, каждый по разным причинам. Женя и Миша хотят наконец-то избавиться от своей невинности, а Рома ищет беспроводной интернет и массаж. Что из этого получится, узнаем уже сегодня в 20:00 на ТНТ.

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Что касается других персонажей "Филфака", то в 13 серии Лена и Боря заняты подготовкой к свадьбе. Они думают над меню, над рассадкой гостей. В общем, хлопочут. За помощью Лена обращается к Наде, а Боря к Славе. Когда парни в машине обсуждают приготовление к торжеству, Слава рассказывает своему другу, что Надя ему "не дает". Он попытался уломать девушку на секс, а она сказала, что данное действо позволительно только после свадьбы. Тогда Боря наталкивает Славу на мысль, что ему тоже пора жениться.

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Спустя некоторое время Слава делает предложение Нади, однако девушка по непонятным причинам ему отказывает. А на следующий день в университете Надя и вовсе "строит глазки" Мише. Чем закончится история влюбленных, узнаем уже сегодня. Не пропустите 13 серию "Филфака" в 20:00 на ТНТ.

Видео и фото: официальная группа сериала "Филфак" вконтакте 

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Категории: Лента новостей Кино

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