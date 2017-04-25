"Филфак" 13 серия: Слава попытался уломать Надю на секс, Женя ввалился пьяным к Вере, а Бабина загребли в полицию из борделя

В эфире ТНТ стартовал новый комедийный сериал "Филфак". Это история о трех неудачниках, которые битый год пытаются закрутить романы с реальными девушками, однако терпят сокрушительное поражение на любовном фронте. В свежих эпизодах вас ждут новые казусные и нелепые ситуации, любовные перипетии и уморительные шутки. Смогут ли ботаники добиться успеха у женщин или вновь потерпят неудачу, узнаем уже сегодня в 20:00.

В 13 серии "Филфака" Миша пребывает в депрессии из-за предстоящей свадьбы Бори и Лены. Кажется, парень осознает, что пришел финал, и он упустил все шансы. К счастью, у Миши есть верные друзья, Женя и Рома, которые приходят его поддержать. Однако у каждого из них накопилась куча своих проблем. Так Женя признается, что отшила Вера, поэтому он очень переживает.

И для того, чтобы забыться, отчаянный парень предлагает напиться "в хлам". Миша идею поддерживает, а Рома, у которого из-за долгой игры в компьютер защемило шею, вынужден следовать за товарищами. И вот трое студентов филфака покупают бутылку вина. Однако открыть ее – задача не из легких. Пока Миша и Женя тщетно пытаются решить эту проблему, Рома находит объявления массажного салона, который на деле оказывается борделем. Конечно, ребята идут в него, каждый по разным причинам. Женя и Миша хотят наконец-то избавиться от своей невинности, а Рома ищет беспроводной интернет и массаж. Что из этого получится, узнаем уже сегодня в 20:00 на ТНТ.



Что касается других персонажей "Филфака", то в 13 серии Лена и Боря заняты подготовкой к свадьбе. Они думают над меню, над рассадкой гостей. В общем, хлопочут. За помощью Лена обращается к Наде, а Боря к Славе. Когда парни в машине обсуждают приготовление к торжеству, Слава рассказывает своему другу, что Надя ему "не дает". Он попытался уломать девушку на секс, а она сказала, что данное действо позволительно только после свадьбы. Тогда Боря наталкивает Славу на мысль, что ему тоже пора жениться.

Спустя некоторое время Слава делает предложение Нади, однако девушка по непонятным причинам ему отказывает. А на следующий день в университете Надя и вовсе "строит глазки" Мише. Чем закончится история влюбленных, узнаем уже сегодня. Не пропустите 13 серию "Филфака" в 20:00 на ТНТ.

Видео и фото: официальная группа сериала "Филфак" вконтакте