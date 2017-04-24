"Филфак" 12 серия: Миша признается военным, что он и Рома геи, а Боря делает предложение Лене

На ТНТ стартовал новый комедийный сериал "Филфак". Эта история о тех, кто видит книгу, а если быть точнее, любит и лелеет ее, быть может, даже в ущерб реальным отношениям. Трое молодых парней вот уже несколько лет учатся в одном из московских университетов на филологическом факультете, однако до сих пор не смогли встретить любовь всей свой жизни. Что с ними не так, узнаем в свежих эпизодах.

Уморительные шутки, казусные ситуации и шекспировские страсти на "Филфаке" не дадут вам заскучать. В стенах одного из московских университетов вершится судьба трех парней, которые учатся в женском царстве. Казалось бы, ребята умны и, в принципе, не дурны собой. Однако общаться с женским полом они явно не умеют, быть может, именно поэтому в любовном плане их преследуют вечные неудачи.

В новой серии "Филфака" за Ромой Бабиным пришли из военкомата. Сотрудники ведомства силой загрузили парня в фургон и отправили на медосмотр, несмотря на его протест. Рома ведь не дурак, он знает, что студента в армию забрать не могут, в чем же тогда причина такого подхода?

Миша, который узнает, что Бабина забирают, намерен всеми силами спасти его от армии. Он начинает забег по деканатам, чтобы раздобыть необходимые справки. В какой-то момент, видимо, отчаявшись, он распечатывает липовую справку и приносит ее в военкомат. Конечно, сотрудники ведомства распознают обман. И тогда Миша решает сказать, что он и Бабин состоят в отношениях, в любовных. Что из этого получится, узнаем уже сегодня в 20:30 на ТНТ.

В 12 серии Боря с Леной приглашают к себе в гости друзей, которые недавно побывали в Париже. Конечно, девушка начинает немного завидовать и просто жаждет романтики. Судя по всему, все мысли в нашем мире материальны. В конце дня, когда Боря сделал все от себя зависящее, Лена радостная прибегает домой и признается Мише, что ей сделали предложение. Кажется, у парня точно больше нет никаких шансов на сердце Лены.

Впрочем, интриги существуют не только в среде студентов. На кафедре преподаватели шепчутся за спиной у Веры. Интересно, почему? Может все из-за сборника стихов собственного сочинения, который Вера намерена опубликовать?

Не пропустите новую 12 серию "Филфака" сегодня в 20:30 на ТНТ. Приятного просмотра.

Видео и фото: официальная группа сериала "Филфак" вконтакте