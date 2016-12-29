Петербуржец 13 лет не мог попасть в свою квартиру из-за зловредной жены

Судебные приставы выселили из квартиры чужой парочку, которая захватила жилплощадь после фиктивного брака женщины с хозяином квартиры. Сам владелец 13 лет жил в съемной квартире.

Печальная, но смешная история завершилась в Северной столице недавно. В пресс-службе УФССП по городу рассказали, как вернули владельцу квартиру. Которую 13 лет удерживала его фиктивная жена.

История началась в 2004 году, когда петербуржец оформил брак с женщиной. Оказалось, что ее интересует не только прописка в его квартире, но и сами квадратные метры. Супруг не успел оглянуться, как оказался на улице. А его благоверная стала спокойно жить в квартире.

Вскоре брак признали недействительным. Но это уже не было поводом для освобождения четырехкомнатной квартиры неудавшегося супруга. Чтобы не грустить, женщина вселила к себе сожителя.

Обманутый владелец квадратных метров жил в съемной квартире. При этом он исправно платил коммунальные счета. Но попасть в квартире не мог. Его с кулаками и угрозами выгоняла бывшая возлюбленная и ее новый ухажер.

Вскоре суд вынес решение о выселении. Но это снова не подействовало. Окопавшуюся на чужих квадратных метрах женщину и ее товарища смогли выгнать только судебные приставы. После чего хозяин наконец-то смог занять свои законные четыре комнаты. К слову, за время тяжбы (а длилась она 13 лет) мужчина обзавелся новой женой и пятью детьми, шестой малыш совсем скоро родится и приедет жить уже в родную квартиру.