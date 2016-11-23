Бронзовый чемпион Европы по фигурному катанию пожелал юниорам красивых прокатов

Впервые за 7 лет в Северной столице прошли крупнейшие всероссийские соревнования по фигурному катанию, первенство России среди юниоров. И уже известны имена победителей.

Михаил Коляда – бронзовый призер чемпионата Европы-2017, рассказал СМИ, что не совсем доволен своим прокатом на соревновании и пожелал всем юниорам успехов в первенстве:

"Если говорить о прошедшем чемпионате Европы, то есть такое двоякое чувство, результатом я доволен, а прокатом, честно говоря, не очень. Я хочу пожелать всем нашим юниорам и питерским, и московским, и с других регионов, чтобы они показали действительно красивые прокаты и все, на что они способны на сегодняшний момент. И я еще раз хочу поблагодарить нашу федерацию, московскую, питерскую, нашу школу дорогую, что проводят соревнования такого ранга в моем родном городе. С удовольствием приду болеть и поддерживать".

Советский и российский тренер Тамара Москвина тут же пошутила, что Миша придет следить за подрастающими конкурентами. А далее, продолжая выступление в шутливой форме, рассказала, вставая к микрофону, что привыкла стоять у бортика и держаться за него во время соревнований, чтобы не упасть от переполнявших чувств и нервного состояния:

"Это шутка, поэтому я буду стоять ровно. 50 лет тому назад в нашем городе был построен дворец спорта Юбилейный, первый искусственный каток. Сейчас, через 50 лет, у нас так много новых катков, много новых школ, много учащихся, родителей, которые прямо жаждут отдать своих детей в наши школы. Пусть вот это новое веяние, большое количество новых катков, послужит тому, что и первый чемпионат среди юниоров по прошествии стольких многих лет будет началом следующего столетия, когда фигурное катание высокого уровня вернется в Санкт-Петербург".

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России, Александр Коган подчеркнул, что самое главное во всем этом то, что на льду будут выступать все те спортсмены, которые являются нашим будущим. Среди них уже могут быть как участники олимпиады в Корее, так и участники олимпиады в Китае 2022 года.

"Часть спортсменов перейдет на следующий сезон и будет по взрослым стартовать , как говорит Александр Ильич, и они будут отбираться на олимпийские игры, на чемпионаты мира, а вот этот ближайший резерв – он заменит сегодняшний. А сегодняшние питерцы хорошие, потому что на прошедшем финале Гран-при у Питера было 2 медали золотых. Парни катали в одиночном среди мужчин, среди юношей. У нас давно не было просто медалей и юноши наши не попадали в финал Гран-при. Я думаю, в состав команды, которая будет формироваться на чемпионат мира, попадет очень много петербуржцев" – добавляет к словам Александра Когана Галина Голубкова, заместитель генерального директора Федерации фигурного катания на коньках в России.

И чемпионом России среди юниоров стал фигурист, представляющий Петербург - Дмитрий Алиев, подопечный тренера Евгения Рукавицына, который исполнил тулуп в четыре оборота и два тройных акселя. А золото среди девушек взяла Алина Загитова, уроженка Удмуртии, которая сейчас представляет Москву.

Видео:PiterTV

Дарья Молчанова