Бизнесмен из Петербурга расстрелял фигуранта дела о покушении на Путина

Установлена личность киллера, который расстрелял фигуранта дела о покушении на Владимира Путина в Киеве. По данным "Фонтанки", им оказался 50-летний петербургский предприниматель чеченского происхождения Артур Денисултанов.

Как сообщает "Фонтанка", управление Нацполиции Киева при расследовании дела о расстреле бывшего командира добровольческого отряда имени Джохара Дудаева Адама Осмаева установило личность стрелка. При нем был найден заграничный паспорт Украины на имя Александра Дакара 1958 года рождения, но изображение на фотографии совсем не совпадает с личностью этого человека. Лицо на фотографии напоминает 50-летнего бизнесмена Артура Денисултанова. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, подозреваемый последний раз прибыл из России в середине мая 2017 года, представился журналистом газеты Le Mond, а затем втерся в доверие к Осмаеву под предлогом серии интервью о покушении на Владимира Путина, которое произошло в 2012 году.



Осмаева задержали на Украине, но запрос российских властей о выдаче не был удовлетворен. Артур Денисултанов проживал в Петербурге с начала 90-х годов. В 1995-м установил первые ларьки на Московском вокзале, конфликтовал с «казанскими». Стал известен в 1999 году. Его освободили в Петербурге из-под ареста по делу о вымогательстве в обмен на российского военнопленного Сергея Леонтьева. Денисултанов уехал в родную Чечню, а Леонтьев вернулся к семье.



Затем бизнесмен снова перебирается в Северную столицу, меняет фамилии. В 2009 был задержан полицией Австрии по делу об убийстве выходца из Чечни Умара Исраилова, обвинявшего Рамзана Кадырова в пытках. По некоторым данным, Денисултанов ездил в Вену в качестве переговорщика. Якобы за гонорар 100 тысяч долларов он должен был убедить Исраилова отозвать иск в ЕСПЧ о пытках, а в случае краха – убить. Причастность Денисултанова не была доказана, он был отправлен в Россию, где в 2011 году осужден за кражу. Сейчас Денисултанов находится в 17-й городской больнице Киева с тремя огнестрельными ранениями.