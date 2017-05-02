Фигурант дела о педофилии в петербургском детдоме обжаловал свой арест

Адвокат арестованного направил в суд апелляционную жалобу

В Петербурге суд зарегистрировал обжалование ареста одного из фигурантов громкого уголовного дела о сексуальном насилии в детском доме. Речь идет об одном из пяти задержанных по этому делу. Представитель бывшего воспитанника детского учреждения, которого подозревают в систематическом сексуальном насилии над детьми, направил апелляционную жалобу об изменении меры пресечения.

"Кировский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Покалюка К.В. В Санкт-Петербургский городской суд материалы пока не направлялись", - говорится в сообщении пресс-службы Петербургского городского суда.

Напомним, всего после обысков были задержаны пять человек: директор школы при детском доме, заместитель директора учреждения и трое бывших воспитанников.

По предварительным данным, с 2005 по 2010 злоумышленники систематически совершали насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников детдома. Возбуждено восемь уголовных дел по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".

Расследование продолжается. В пресс-службе ГУ МВД рассказывают, что сейчас устанавливаются все возможные подробности преступления.

Ранее Piter.tv сообщал, что полиция начала масштабные обыски в Кировском районе у подозреваемых в насилии над детьми.

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