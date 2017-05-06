Видео и фото из Красноярска: На Ботаническом на ходу загорелся грузовик

Накануне вечером из-за неисправной электропроводки вспыхнул на ходу грузовой автомобиль ГАЗ

Накануне вечером, 5 мая, около 20 часов на Ботаническом бульваре на ходу вспыхнул и загорелся грузовой автомобиль ГАЗ.

Водитель грузовика сообщает, что автомобиль загорелся из-за неисправной электропроводки. В популярной социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ Красноярска появилось видео и фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, какой силы был огонь. Клубы черного дыма поднимались высоко в небо.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели и ликвидировали возгорание. На время пожара и его ликвидации, движение по бульвару было парализовано.

Пострадавших в этом происшествии нет.

Фото и видео: ВК, ЧП Красноярск