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Видео и фото из Красноярска: На Ботаническом на ходу загорелся грузовик

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Накануне вечером из-за неисправной электропроводки вспыхнул на ходу грузовой автомобиль ГАЗ

Накануне вечером, 5 мая, около 20 часов на Ботаническом бульваре на ходу вспыхнул и загорелся грузовой автомобиль ГАЗ.

Водитель грузовика сообщает, что автомобиль загорелся из-за неисправной электропроводки. В популярной социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ Красноярска появилось видео и фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, какой силы был огонь. Клубы черного дыма поднимались высоко в небо.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели и ликвидировали возгорание. На время пожара и его ликвидации, движение по бульвару было парализовано. 

Пострадавших в этом происшествии нет.

Фото и видео: ВК, ЧП Красноярск

Теги: видео , горит авто , жесть , красноярск , пожар , фото
Категории: Происшествия Новости России Лента новостей

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