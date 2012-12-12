В Петербурге открылась выставка "Футбол как искусство"

На территории арт-галереи отеля "Англетер" расположилась необычная экспозиция.

Кубок Конфедераций принес в Петербург не только большой футбол, но и настоящее искусство. В центре Северной столицы открылась необычная выставка "Футбол как искусство". Ее организатором стало художественное агентство SportAsArt и издательский дом "Спорт День за Днем". Презентация экспозиции прошла за день до запуска Кубка Конфедераций в арт-галерее "Англетера".

В стенах исторической гостиницы расположились экспериментальные картины и скульптурные композиции от современных художников. Все они посвящены "самому популярному виду спорта в мире". Футбольные арт-объекты выполнены в разных техниках и совершенно непохожи друг на друга. Абстрактные композиции соседствуют с яркими портретами звезд мирового футбола: от Криштиану Роналду и Диего Марадонны до наших Андрей Аршавина и Романа Широкова. Не удивительно, что именно изображения легендарных спортсменов в день открытия выставки пользовались наибольшей популярностью у гостей "Англетера". Посетители "FootballAsArt" делали селфи на фоне кумиров и тут же выкладывали их в Instagram.

Впрочем, внимания заслуживали и менее понятные с первого взгляда арт-объекты. Так, скульптура в форме человеческой руки оказалась реальным слепком ладони петербуржца Вячеслава Малафеева. А некоторые инсталляции были посвящены не известным персоналиям, а всему человечеству и месту спорта в нашем мире.

Открытие выставки посетили председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев, главный редактор "Спорта День за Днем" Иван Жидков и известный скульптор Семен Платонов. Художник представил собравшимся статуэтку основателя российского футбола Жоржа Дюперрона. Она станет главным призом всероссийского конкурса "Раскрась футболиста": подробности розыгрыша можно узнать на сайте footballasart.sportsdaily.ru.