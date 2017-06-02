Штормовое предупреждение в Петербурге отменило Фестиваль уличный театров "Елагин парк"

Из-за дождя и штормового ветра в ЦПКиО отменили шествие и спектакли Международного фестиваля уличных театров "Елагин парк".

Организаторы VII Международного фестиваля уличных театров "Елагин парк" приняли решение отменить часть мероприятий. Меры оказалась вынужденной – уличные гулянья никак не соотносятся со штормовой погодой в городе. Поэтому всю программу на пятницу отменили. То есть фестиваль пройдет без праздничного шествия и нескольких спектаклей.

Фестиваль уличных театров должен был проходить со 2 по 4 июня. Все запланированные на субботу и воскресенье мероприятия остаются в полном объеме. Праздничные выступления пройдут с 13.00 до 23.00 в ЦПКиО имени Кирова.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге 3 июня ветер только усилится. Погода сильно испортилась в Северной столице. Например, накануне сильный ветер повалил деревья, пострадали автомобили.

Видео: Instagram / dianaskobova