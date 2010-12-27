Аномальные холода стали причиной переноса Фестиваля тюльпанов в Петербурге

Администрация Центрального парка культуры и отдыха назвала даты Фестиваля тюльпанов 2017 года.

Холодная весна 2017 года повлияла на сроки проведения одного из главных культурных событий весны в Петербурге. Традиционный фестиваль тюльпанов в ЦПКиО пройдет в этом году на две недели позже. Как стало известно Piter.TV, луковицы редких цветов просто не успели вызреть из-за неадекватных температур воздуха ночью и днем. В итоге руководство ЦПКиО перенесло фестиваль с 13-14 мая на 27-28 мая. Эксперты надеются, что в этот период город не ждет новая волна похолодания и все 120 сортов тюльпанов, высаженных в парке, выживут и распустят свои бутоны.

Отметим, что общая площадь Фестиваля тюльпанов в этом году составит более 2000 квадратных метров. Помимо непосредственно выставки тюльпанов горожан ждут музыкальные и театрализованные представления.

Ранее мы писали, что в Ботаническом саду в первые дни весны расцвели тысячи тюльпанов.