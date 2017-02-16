Фестиваль светошариков согрел сердца петербуржцев

Волна любви и света накрыла Петербург в считанные дни. с 10 по 14 февраля жители северной столицы успели посетить фестиваль светошариков "Вместе зажигаем", который проходил на открытой площадке парка имени Бабушкина.

Участники приобретали шарики со светодиодами, согревались танцами и любовались завораживающим огненным шоу. По словам организаторов, влюбленный праздник светошариков - это прекрасная возможность не только порадовать свою вторую половинку, но и весело провести время в семейном кругу.

«У нас одна глобальная идея – это мероприятия со свободным входом для всех. В первую очередь – это семейная аудитория и люди, которые любят проводить время вместе на свежем воздухе. Влюбленный праздник светошариков – это красиво, мило, красивые фотографии, хорошее времяпрепровождение, куча хороших эмоций и совсем неважно, что чуть-чуть холодно. В конечном итоге все равно всем очень хорошо. Это и есть основная цель и задача наша» - говорит организатор фестиваля Анна Голубинцева.

Стоит сказать, что задача действительно была выполнена с блеском. Огненно-пиротехническое шоу поразило посетителей своим разнообразием: танцующие девушки в обтягивающих костюмах, горячие танцы и даже охотники за приведениями. Но это еще не все. Атмосферу романтики и уединенности разбавил участник телевизионной лиги КВН Дмитрий Бойко. Остроумные шутки в его исполнении зажигали аудиторию, а веселые конкурсы помогали посетителям праздника вспомнить самые лучшие моменты жизни и раскрыть творческий потенциал.

«Впечатления от фестиваля самые радужные. Есть понятие – сделать праздник, и мы живем этим праздником. Когда мы видим, что вокруг только счастливые лица – это наполняет нас энтузиазмом продолжать это делать бесконечно» - делится организатор.

Завершился фестиваль не менее колоритно. Участники выпускали яркие шарики в небо и загадывали свои самые заветные желания.

Видео:PiterTV

Соня Третьякова, Евгений Гареев