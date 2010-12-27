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Фестиваль современного индийского кино
Сегодня, 18:20
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Asyaromanenkova
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Фестиваль современного индийского кино

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Киноцентр "Родина" приглашает на фестиваль индийского кино: много танцев и необычных сценариев.

Все знают идеальный сценарий индийского фильма: герои много танцуют, устраивают эпичные драки, а в конце все оказываются родственниками. Но сохранилось ли это в современном кинематографе? на фестивале вы сможете оценить что-то более новое, чем "Танцор диско" и "Гита и Зита". Картины для демонстрации выбрали представители Генконсульства Индии в Санкт-Петербурге и культурного центра имени Джавахарлала Неру. Все сеансы бесплатные.

Теги: фестиваль современного индийского кино
Категории: Кино

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