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Фестиваль шотландских кошек
Сегодня, 9:00
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Asyaromanenkova
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Фестиваль шотландских кошек

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Лофт проект "Этажи" продолжает серию фестивалей, посвященных пушистым домашним любимцам. На этот раз в центре внимания шотландские кошки.

Если вы или ваш ребенок давно хотел кошку, то фестиваль шотландских кошек вполне сможет вам помочь определиться с выбором домашнего любимца. Шотландки близкие родственники британок. Но в отличии от своих собратьев отличаются большим дружелюбием и покладистостью. На празднике всем желающим расскажут про особенности ухода за усатыми животными. И, конечно, все желающие смогут погладить и поиграть с миролюбивыми котятами.

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Категории: куда сходить в петербурге

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