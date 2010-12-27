В выходные "Этажи" приглашает гостей совместить два приятнейших занятия. Во-первых, насладиться видом на город с крыши. Во-вторых, пообщаться с милейшими и очаровательными самоедами. Белоснежные лохматые псы похожи одновременно на медвежат и волчат. Заводчики расскажут об особенностях породы. С дружелюбными животными можно будет поиграть и сфотографироваться.
Сегодня, 9:00
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Фестиваль самоедов
На крыше лофт проекта "Этажи" пройдет фестиваль милейших собак. Кроме общения с животными можно будет оценить и виды на город.