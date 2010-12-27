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Новости куда сходить в петербурге
Фестиваль пони
Вчера, 13:11
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Asyaromanenkova
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Фестиваль пони

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В лофт проекте "Этажи" состоится очередной фестиваль, посвященный милым домашним любимцам.

В "Этажах" уже проходили фестивали разных пород кошек и собак. Но на этот раз зрителей ждет что-то необычное: очаровательные пони. Многие дети хотят себе пони или единорога. И вот родители могут удовлетворить как минимум одну мечту и познакомить малышей с родственниками лошадок. Да и взрослым есть чем заняться на фестивале: узнать что-то новое об этих удивительных зверях, сделать селфи и подумать о том, чтобы завести себе пони.

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Категории: куда сходить в петербурге

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