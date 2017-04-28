На Английской набережной перекрыли движение из-за Фестиваля ледоколов

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга объявил о еще одном перекрытии движения в центре города. На этот раз из-за проведения Фестиваля ледоколов.

На ближайших выходных автомобилистов ждут неудобства: перекроют улицу в центре города. Из-за Фестиваля ледоколов перекроют движение на участке Английской набережной. Ограничения будут действовать с полуночи 28 апреля до 23.59 1 мая. Для автомобилей недоступен участок от Благовещенского моста до набережной Ново-Адмиралтейского канала.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга опубликовал схему объезда перекрытого участка дороги.

Помимо этого КРТИ сегодня сообщал, что на Петроградке 5 мая ограничат движение из-за "Бессмертного полка". Ограничивать движение будут по ходу движения колонны.

Кроме того, сегодня стало известно у других улицах, где перекроют или ограничат движение. Причиной во всех случаях послужил ремонт полотна. На участке КАД у развязки с Колтушским ограничат движение до июня. А участки набережной Фонтанки и Митрофаньевского шоссе закрывают с 29 апреля.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга