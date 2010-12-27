Фестиваль кино и компьютерных игр "Epic Con Saint Petersburg"

Петербургский СКК в ближайшие выходные распахнет свои двери для всех поклонников кино и компьютерных игры. Знаменитый фестиваль "Epic Con Saint Petersburg" пройдет 20 и 21 мая в стенах комплекса на Гагарина, 8.

В Петербург снова приходит знаменитый международный фестиваль! В мае "Epic Con Saint Petersburg" откроет свои двери для всех любителей современной культуры! Если вы любите фильмы и комиксы, фантастику, книги или компьютерные игры, и хотите наяву погрузиться в невероятные фантастические миры – приходите на крупнейший фестиваль гик-культуры Epic Con!

На арене СКК будут созданы фантастические декорации тематических стендов по мотивам фильмов, сериалов, комиксов, а также компьютерных и даже настольных карточных игр. Вы сможете посмотреть выставки фигурок и других необычных коллекций, увидеть лучших косплееров России, пройти стендовые квесты по фильмам и сериалам и выиграть тематические призы, поиграть в настольные игры, протестировать новые гаджеты, сразиться в турнирах, познакомиться с новыми людьми, купить отличные сувениры – в общем, весело провести время и наделать массу памятных фото на зависть всем подписчикам ;)

В программе фестиваля Epic Con Saint Petersburg красочные шоу, конкурс косплея, встречи со знаменитыми актерами, писателями и художниками, презентации графических романов, интерактивные конкурсы с ценными призами, турниры по настольным и компьютерным играм, мастер-классы, автограф- и фотосессии со звездами кино.

На главной сцене Epic Con Saint Petersburg 2017 в течение двух дней будет проходить грандиозный конкурс косплея с общим призовым фондом на сумму 500 000 рублей!

Более подробную информацию можно найти в официальной группе фестиваля.