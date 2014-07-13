Хочется полностью прочувствовать эпоху романтизма и окружить себя волнующей атмосферой музыки? Тогда вам обязательно нужно посетить фестиваль "Ночь музыки в Гатчине 2017", который пройдет 8 июля музее-заповеднике "Гатчина".

Природа и музыка... Что может быть лучше? Программа неординарного музыкального марафона не оставит равнодушным ни одного жителя Северной столицы. На одну ночь воды Белого озера превратятся в сцену, а берега примут облик зрительного зала.



На мероприятии петербуржцы смогут услышать Симфонический оркестр Михайловского театра вместе с французским пианистом Рамзи Ясса, который исполнит всеми любимые произведения Чайковского, Бетховена, Бизе и Равеля. После часа ночи публика сможет насладиться музыкой Симфонического оркестра Петербурга и Сводного молодежного хора Санкт-Петербурга. Посетители услышат фрагменты из "Порги и Бесс" Джорджа Гершвина вместе с бас-баритоном из США Кевином Шотом, а также попурри "Мелодии Страны Советов".



Фото: https://kudago.com/spb/event/kontsert-noch-muzyiki-v-gatchine-2017/