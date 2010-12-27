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Фестиваль "Императорские сады России"
Сегодня, 10:00
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TretyakovaS
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Фестиваль "Императорские сады России"

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Изящные ланшафтные произведения в стиле русского авангарда порадуют гостей Михайловского сада.

В 2017 году исполняется 100 лет русской революции, отражением политических событий стал русский авангард. Кроме того, 2017 год стал годом экологии, в рамках которого проводятся различные мероприятия, посвященные сохранению окружающей среды. Эти два повода задали тему фестивалю.

Петербуржцы увидят произведения ландшафтного искусства, отсылающие к работам известных новаторов XX столетия. Произведения ланшафтного искусства сочетают в себе невероятную красоту и безопасность окружающей среды

Теги: куда сходить в спб
Категории: куда сходить в петербурге

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