Фельдшер "Скорой помощи", ставшая жертвой группового изнасилования, находится в тяжёлом состоянии

Сегодня утром, 12 февраля 2017 года, в Саратове задержаны трое мужчин, подозреваемых групповом изнасиловании фельдшера скорой помощи.

Как сообщают представители правоохранительных органов, всем им предъявлены обвинения по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Попытка изнасилования", — говорится в сообщении пресс-службы Следственного Коммитета РФ. В ведомстве отметили, что уголовное дело уже возбуждено, а в ближайшее время злоумышленников заключат под стражу.

К счастью, женщина успела спрятаться в ванной и вызвать полицию. Однако затем мужчины начали ей угрожать, фельдшер вышла из комнаты.

"Тогда двое из присутствующих стали осуществлять действия, направленные, по ее мнению, на ее изнасилование, а также высказывать соответствующие намерения", — говорится в сообщении СКР.

В настоящее время женщина находится в состоянии тяжёлого психологического шока. Её моральное состояние крайне плачевное, и женщина не может приступить к работе.

"Мы постараемся снять ее с линии, успокоить. Окажем медицинскую помощь своими силами. Если будет необходимо, доставим ее в лечебное учреждение", — сказал Резник.

Стоит упомянуть, что случаи неадекватного поведения мужчин по отношению к женщинам-фельдшерам в последнее время происходят всё чаще. Так, например, 11 декабря текущего года москвич, будучи в состоянии алкогольного поведения, сначала начал вести себя хамски по отношению к прибывшему врачу, а потом и вовсе набросился на неё с кулаками так, что женщине пришлось бежать и умолять у помощи.



Видео: YouTube, Полиция не ТВ