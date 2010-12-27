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У Юсуповского дворца на Мойке отреставрируют не только фасады
Сегодня, 16:56
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Butenko
57

У Юсуповского дворца на Мойке отреставрируют не только фасады

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Городские власти готовы потратить 125 млн рублей на новый этап реставрации Юсуповского дворца.

В Петербурге уже пятый год подряд продолжается реставрация памятника истории и культуры федерального значения "Дворец Юсуповых". В 2017 году на восстановление одного из главных символов Санкт-Петербурга уйдет 124.6 млн рублей. Об этом стало известно после того, как дирекция заказчика объявила новые конкусры на реставрацию. Сообщается, что в этом году чиновники планируют заняться фасадами Юсуповского дворца, Дубовой столовой, залом Виги, а также окружающим его парком. 

Отметим, что в прошлые годы реставраторы уже занимались фасадами "Дворца Юсуповых". Так, были полностью восстановлены внешний вид Прачечного и Конюшенного флигеля, а также Мавританская гостиная. 

Юсуповский дворец находится на набережной реки Мойки в центре Петербурга. Дворец был построен в конце 18 века и в свое время считался самым дорогим строением города. Кроме того, любителям истории "Дворец Юсуповых" известен как место жестокого убийства Григория Распутина.

 

 
Теги: новости петербурга , новости питера , новости спб , юсуповский дворец спб
Категории: Новости СПб

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