У Юсуповского дворца на Мойке отреставрируют не только фасады

Городские власти готовы потратить 125 млн рублей на новый этап реставрации Юсуповского дворца.

В Петербурге уже пятый год подряд продолжается реставрация памятника истории и культуры федерального значения "Дворец Юсуповых". В 2017 году на восстановление одного из главных символов Санкт-Петербурга уйдет 124.6 млн рублей. Об этом стало известно после того, как дирекция заказчика объявила новые конкусры на реставрацию. Сообщается, что в этом году чиновники планируют заняться фасадами Юсуповского дворца, Дубовой столовой, залом Виги, а также окружающим его парком.

Отметим, что в прошлые годы реставраторы уже занимались фасадами "Дворца Юсуповых". Так, были полностью восстановлены внешний вид Прачечного и Конюшенного флигеля, а также Мавританская гостиная.

Юсуповский дворец находится на набережной реки Мойки в центре Петербурга. Дворец был построен в конце 18 века и в свое время считался самым дорогим строением города. Кроме того, любителям истории "Дворец Юсуповых" известен как место жестокого убийства Григория Распутина.