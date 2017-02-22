Фарцовщики продают билеты на фестиваль "Радио Зенит" по завышенной цене

Первый музыкальный фестиваль на "Санкт-Петербург-Арене" пройдет сегодня, 22 февраля. Купившие билеты заранее продают их в интернете по завышенным ценам.

Вечером в среду, 22 февраля, на новом стадионе не Крестовском острове состоится первое музыкальное мероприятие. Вход на фестиваль "Радио Зенит" уже не бесплатный, в отличии от мото-шоу. Начиналась продажа билетов с символических сумм, а сейчас на официальном сайте можно купить входной билет за 700 рублей.

Однако, как это часто бывает с большими мероприятиями, не все билеты закончились. Хотя официально на трибунах уже нет мест. Билеты на трибунах активно продают перекупщики на сайтах с объявлениями в интернете. При этом фарцовщики по разному пытаются нажиться на желающих прикупить билеты. Есть те, кто продает билеты по 200 рублей. Есть и кто предлагает купить билеты дороже. Причины продажи билетов никто не объясняет.

На официальном сайте с билетами значится информация о том, что билеты сейчас стоят от 700 до 900 рублей. Однако при выборе мест вам предлагается только танцпол. Через известные сайты с объявлениями можно купить и более дешевые билеты.

Для удобства зрителей, их от метро доставят на стадион специальными автобусами от станции метро "Петроградская". После концерта всех желающих также вернут к станции. В ночь на 23 февраля метро в Петербурге будет работать дольше обычного, чтобы все зрители смогли вернуться домой.

Фото: Instagram / spb_arena, скриншот сайта Avito

Видео: Instagram / spb_arena