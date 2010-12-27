Фанаты "Халл Сити" высмеяли фамилию Леонида Слуцкого

Британский клуб "Халл Сити" объявил об официальном назначении Леонида Слуцкого на должность главного тренера. А фанаты клуба активно смеются над фамилией российского эксперта.

Слухи о том, что экс-тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий возглавит "Халл Сити", наконец-то подтвердились. Сегодня, 9 июня, в официальном твиттере британского клуба появилась информация о назначении россиянина на пост главного тренера. В приветственном твите содержалась короткая запись "Welcome, Leonid Slutsky" и фотография харизматичного наставника.

А вот комментарии британских фанатов оказались куда как более эмоциональными. Половина записей под постом клуба посвящена необычной для английского слуха фамилии отечественного специалиста. Дело в том, что слово "slut" в обсценной лексике означает "шлюха, развратная девчонка". Поэтому в Сети тут же появились фотожабы, посвященные новому тренеру "Халл Сити". Дошло до того, что фанаты запустили в ход неприличный хештег #welcomeslut. Часть пользователей уже активно постит видео с фирменным раскачиванием Леонида Слуцкого на тренерской скамейке: эта привычка тоже позабавила многих британцев. Впрочем, среди юзеров находятся и те, кто искренне приветствует россиянина на новом посту. Фанаты команды, только что вылетевшей в Чемпионшип, говорят, что для них большая честь - подписать экс-наставника национальной сборной.

Отметим, что детали контракта Леонида Слуцкого с "Халл Сити" не сообщаются. Известно лишь, что за последний год команда сменила 4 главных тренеров. Ни один наставник не помог "тиграм" закрепиться в Премьер-лиге: ближайший сезон команда проведет в низшем дивизионе чемпионата Англии.