Фальшивые купюры в банкоматах: шесть отличий настоящих денег от подделок

Финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин поделился мнением насчет поддельных купюр. Эксперт считает, что распространение фальшивых купюр наносит существенный вред финансовой системе, потому что снижает доверие граждан к денежному обращению. В тоже время существуют достаточно простые способы отличить настоящие деньги от фальшивок.

По данным ФБА "Экономика сегодня", объемы хождения фальшивых денег в России за последний год снизились с 72 до 61 тысячи штук , однако фальшивые купюры стали активно выдавать банкоматы. Основной причиной этой тенденции ЦБ назвал использование дешевых моделей банкнотоприемных устройств, проверяющих 1-2 защитных признака, вместо требуемых четырех.



Финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин отметил, что для россиян наличные деньги имеют огромное значение (доля наличных в денежном обращении составляет более 75%). По мнению эксперта, распространение поддельных купюр наносит существенный вред финансовой системе, потому как серьезно снижает доверие граждан к денежному обращению. Также Тимур Нигматуллин подчеркнул, что несмотря на эффективную борьбу с подделками, проблема не исчезает и, возможно, в виду развития технологий не исчезнет никогда.



Способы защиты банкнот хотя и различаются по всему миру, но в то же время сохраняется и немало общих моментов. Для определения подлинности российских денег можно выделить шесть основных способов.



Способ первый: протестировать качество бумаги. Настоящие купюры, в отличие от фальшивок, совсем другие на ощупь. Если тактильный контакт не выявил отличий, то на помощь придет обычный йод. Если при взаимодействии йода с купюрой, она посинеет, то бумага содержит целлюлозу, следовательно деньги являются фальшивкой.



Способ второй: обратить внимание на специальные водяные знаки. Они должны быть ровными, хорошо просматриваемыми и не слишком темными.Однако фальшивомонетчики научились подделывать водяные знаки, поэтому их наличие не гарантирует подлинность купюр.



Способ третий: определить наличие специального тиснения. На российских рублях оно расположено сбоку на банкнотах, и его рельеф должен чувствоваться на ощупь.



Способ четвертый: обратить внимание на маленькие ворсинки на купюрах, которые хаотично расположены по всему ее периметру.



Способ пятый: посмотреть на специальные метки для слабовидящих людей. Они хорошо прощупываются, как и надпись билет Банка России в правом верхнем углу.



Способ шестой: наклонить купюру. Именно при наклоне можно увидеть изменение определенных участков банкноты. Такой защитный механизм крайне тяжело подделать.



По мнению Тимура Нигматуллина, точку в борьбе с поддельными купюрами в конечном итоге поставит принудительный переход к безналичным платежам, ведь таким образом уменьшится оборот крупных купюр, а значит экономика очистится от подделок.