ФСБ задержали бизнесмена за неисполнение договора на 370 млн при строительстве ЗСД

Следователи УФСБ по Северной столице задержали генерального директора ООО "ТЭК" Виктора Курносова. Его подозревают в неисполнении договора более чем на 370 миллионов рублей при строительстве ЗСД.

Вечером в воскресенье, 16 июля, Следственная служба УФСБ Петербурга и Ленобласти на двое суток задержала генерального директора ООО "ТЭК" Виктора Курносова. Уголовное дело в отношении его завели по редкой части 159 статьи Уголовного кодекса, связанной с мошенничеством. Бизнесемна обвиняют в неисполнении договора при строительстве Западного скоростного диаметра, которое повело за собой крупный ущерб. ФСБ считает, что Курносов виновен в хищении более 370 миллионов рублей. Пострадавшей стороной в этом деле является итало-турецкая компания "Асталди".

По данным "Фонтанки", бизнесмена задержали еще в субботу, 15 июля, в аэропорту "Пулково", когда он собирался отправиться на отдых за границу. После этого правоохранительные органы провели обыски, связанные с делом, в том числе в загородном доме в Вырице.

Материалы дела касаются контракта ООО "ТЭК" и компании "Асталди" на поставку плит несъемной опалубки для строительства центрального участка ЗСД. По данным расследования, исполнитель сделал плиты из менее ценного материала.