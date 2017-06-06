ФСБ пришла с обысками в Саентологическую церковь Петербурга

Во вторник, 6 июня, сотрудники ФСБ проводят обыски в петербургском офисе Саентологической церкви. Мероприятия связаны с делом по трем уголовным статьям.

Федеральная Служба Безопасности пришла с обысками в центральный офис петербургского отдела Саентологической церкви. Следственные мероприятия начались утром во вторник, 6 июня. Офис, где работают оперативники, находится на седьмом этаже дома 3 на улице Бабушкина.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу ФСБ, обыски связаны с расследованием уголовного дела. Его возбудили по трем статьям: "Незаконное предпринимательство", "Возбуждение ненависти или вражды", а также "Организация экстремистского сообщества".

Подобные же обыски проходили в марте этого года в московских офисах Саентологической церкви. Там изымали финансово-хозяйственную документацию.

Видео: пресс-служба ФСБ