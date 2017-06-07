Трех членов Саентологической церкви Петербурга просят арестовать за возбуждение ненависти

ФСБ просит арестовать трех членов саентологической церкви Петербурга. Их обвиняют в незаконном предпринимательстве, возбуждении ненависти и участие в экстремистском сообществе.

В Петербурге продолжается расследование дела Саентологической церкви. В среду, 7 июня, сотрудники ФСБ обратились в суд с просьбой арестовать троих представителей организации. Их подозревают в незаконном предпринимательстве, возбуждении ненависти и участии в экстремистском сообществе.

Первой в зале суда оказалась 38-летняя Анастасия Терентьева, которая состоит в церкви с 1998 года. Как рассказывает "Фонтанка", на заседании председательствовала судья Татьяна Михайлова. Оперативники службы по борьбе с терроризмом и защите конституционного строя просят заключить женщину под стражу, хотя вменяемые ей преступления носят среднюю тяжесть. Терентьевой предъявлено обвинеине.

Защитники члена Саентологической церкви просят для своей подопечной домашний арест или залог в миллион рублей.

Накануне стало известно, что ФСБ пришли с обысками в офис саентологов на улице Бабушкина. Спецслужбы блокировали в здании около двухсот человек. Уголовное дело в отношении саентологической церкви расследовали уже год. Накануне Piter.tv писал, что ФСБ пришла с обысками в Саентологическую церковь Петербурга.

Видео: Пресс-служба ФСБ по Петербургу и Ленобласти