ФСБ изымает документы в Эрмитаже по делу о потере 1 млрд при возведении фондохранилища

Федеральная служба безопасности изымает бумаги в Государственном Эрмитаже Петербурга. Предварительно, процедура может быть связана с потерей 1 миллиарда при строительстве нового фондохранилища.

Во вторник, 31 января, в Государственный Эрмитаж в Петербурге пришли сотрудники ФСБ. Специалисты Федеральной службы безопасности изымают документы. Как сообщает источник "Фонтанки", эти действия могут быт связаны с потерей одного миллиарда при строительстве нового фондохранилища.

Уточняется, что в музей пришли сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом. Это подразделение ФСБ курирует культурные объекты. Изымаемые документы связаны с государственным контрактом на строительство второй очереди фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице.

Также есть неподтвержденная информация, что выемка документов может коснуться заместителя директора Эрмитажа по строительству Михаила Новикова.

Контракт на его возведение выиграла компания Мехстройтранс. Общая стоимость договора составляла 3,67 миллиарда рублей. В прошлом году компания получила аванс в размере одного миллиарда. Но работы на объекте велись с отставанием. А за выполненные работы субподрядчики не могли дождаться оплаты. В Эрмитаже заверили тогда, что отставание не носит критического характера и с подрядчиком обсудили ускорение работ.