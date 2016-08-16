Болельщики увидели гей-пропаганду в новой фиолетовой форме "Зенита"

Футбольный клуб Северной столицы представил новую форму, в которой футболисты будут играть в ближайшем сезоне. Однако болельщикам не понравился дизайн резервной формы.

В среду, 12 июля, футбольный клуб "Зенит" презентовал форму на новый сезон. Для представления выбрали стадион на Крестовском, где команда собирается принимать соперников на постоянной основе. Вдохновением для создания одежды для матчей послужила игра петербургского клуба с "Динамо" в 1950-ом. Тогда спортсмены вышли на поле в светлых футболках и темных шортах с увеличенным логотипом клуба. Новые комплекты домашней формы похожи на ретро-наряды футболистов. А гостевые футболки выполнены в холодных цветах, чтобы напомнить о климате Северной столицы.

Но больше всего интереса у всех вызвала резервная форма. Как сообщает пресс-служба клуба, дизайнеры при ее создании вдохновлялись работами Карла Фаберже. Запасная форма выполнена в фиолетовом цвете с золотыми узорами на плечах.

Болельщики крайне плохладно встретили именно этот комплект. Некоторые из них увидели в комплекте пропаганду гомосексуализма. В чем именно это выражается – комментаторы не сказали. Возможно, негатив вызвало то, что для презентационной картинки позировал Александр Кокорин. Болельщики не скупятся на оскорбления в адрес футболиста.

Кроме Кокорина, в презентации участвовали Артем Дзюба, Бранислав Иванович, Александр Ерохин и Олег Шатов.

Фото: пресс-служба "Зенита", скриншот Instagram