Матч "Зенит"–"Краснодар" пройдет на "Петровском": газону новой арены дадут окрепнуть

Несмотря на сообщения накануне, "Зенит" все же перенес матч с "Краснодаром" на старый стадион. Газону арены на Крестовском дадут время окрепнуть.

Петербургский клуб "Зенит" официально сообщил, что матч с "Краснодаром" переносится на старый стадион - "Петровский". Хотя накануне пресс-службе команды говорила об обратном: в "Зените" опровергли слухи о переносе матча с "Краснодаром" с Крестовского на "Петровский".

Однако, несмотря на перенос матча "Зенита", стадион все равно примет матчи Кубка конфедераций. Представители ФИФА, оргкомитета "Россия-2018", петербургского клуба и администрации Северной столицы убедились, что уровень готовности арены соответствует требованиям предстоящего футбольного состязания.

Оставшееся до Кубка время потратят на улучшение качества газона, который вызвал так много вопросов и споров. Накануне Piter.tv сообщал: ФИФА может заставить "Зенит" полностью заменить газон на стадионе на Крестовском. Также будут усовершенствованы техническая оснащенность и логистики зрителей, отметили в оргкомитете "Россия-2018".