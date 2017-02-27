ФИФА: у поля на "Крестовском" есть проблемы с вибрацией

Поле на "Зенит-Арене" еще не готово к проведению матчей. Однако Колин Смит уверен, что проблему вибрации решат в ближайшем будущем.

Сегодня, 27 февраля, представители ФИФА посетили стадион "Санкт-Петербург Арена". В ходе осмотра у них возник вопрос в отношении выкатного поля. В данный момент оно не соответствует требованиям допустимой вибрации. Впрочем, директор департамента уверен, что неполадки можно решить в течение ближайших двух недель.

В преддверии Кубка конфедерации-2017 "Зенит-Арену" проверят сине-бело-голубые. Они сыграют на поле несколько матчей в апреле-мае. По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга, уже к 23 апреля "газон" будет в идеальном состоянии.

Ранее делегация ФИФА приезжала в конце октября 2016 года. Тогда комиссия полностью раскритиковала работу выкатного поля, порекомендовав заменить его на стационарный газон.

Недавно мы сообщали, что билеты на Кубок Конфедерации 2017 уже в продаже. Первый этап продажи билетов по заявкам продлится до 1 марта. Затем стартует продажа билетов на Кубок Конфедерации 2017 в порядке живой очереди. Данный этап продлится до 5 апреля. А после купить билеты "в последний момент" можно будет с 19 апреля и до начала июля. Билеты на матчи также будут продаваться в порядке живой очереди в кассах города

Видео: youtube, CЭМ ГРЭМ