Фонд Навального оценил минимальную стоимость "Зенит-Арены" в 48,2 млрд рублей

Созданный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией подсчитал количество денег, затраченных на строительство стадиона на Крестовском острове.

ФБК опубликовал расследование, в котором подсчитал сколько денег потратили на строительство "Санкт-Петербург-Арены". Как рассказал основатель фонд Алексей Навальный, эта сумма сейчас составляет 48,2 миллиарда рублей. Эту цифру сотрудники ФБК получили в результате сложения всех сумм госконтрактов, связанных с ареной. Данные о подрядах взяли на сайте госзакупок.

Также навальный отметил, что складывались не суммы контрактов, а реально выделенные деньги. А в тех случаях, когда информации о средствах не было, то сумму вообще не учитывали.

Стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2016 года. В минувшие выходные там прошел первый спортивный матч.

Накануне во время ежегодного отчета губернатора Петербурга перед депутатами Законодательного собрания был поднят вопрос о стадионе на Крестовском. Полтавченко заявил, что компетентные органы определят полную стоимость "Зенит-Арены".