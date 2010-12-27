ФАС Петербурга нашел незаконные листовки с символом Кубка конфедераций

Антимонопольщики определили, что сеть магазинов "Семья" незаконно использовала символ Кубка конфедераций ФИФА на своих листовках. Антимонопольное дело возбудят, если магазины не перестанут распространять рекламу.

Петербургский УФАС по просьбе представителя ФИФА проверил листовки распространяемые сетью магазинов "Семья". Ведомство пришло к выводу, что супермаркеты незаконно использовали на рекламе символику Кубка конфедераций.

СПб ГУП "Городской центр размещения рекламы" пришли к выводу, что листовки могут создать ложное впечатление. В частности о том, что сеть магазинов имеет отношение к проведению спортивных соревнований. Однако ООО "ТД Интерторг", которому принадлежит "Семья", никакого разрешения от ФИФА не получало.

Использование символики соревнования без согласования запрещено законом. Если сеть магазинов не перестанет распространять противозаконные листовки, то будет возбуждено антимонопольное дело.

Фото: Instagram / pray4delya