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ФАС снова нашел нарушение в контракте на подготовку стадиона на Крестовском к ЧМ-2018
Сегодня, 18:54
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Asyaromanenkova
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ФАС снова нашел нарушение в контракте на подготовку стадиона на Крестовском к ЧМ-2018

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Антимонопольщики снова проверили контракт между Смольным и ОАО "Метрострой" на подготовку стадиона на Крестовском острове к Чемпионату мира 2018 года.

Специалисты УФАС Петербурга проверили контракт на дополнительные работы в западной части Крестовского острова и на стадионе "Санкт-Петербург" по заявлению частного лица. Договор заключался между Комитетом по строительству и ОАО "Метрострой".

Антимонопольщики постановили, что комитет ограничил конкуренцию при заключении контракта. Этим он нарушил закон о конкуренции. Отказашись от торгов, Смольный предоставил преимущество организации. При этом лишил другие компании возможности претендовать на выполнение работ.

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Теги: зенит арена , новости спб , стадион на крестовском , уфас спб
Категории: Новости СПб

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