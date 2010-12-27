ФАС снова нашел нарушение в контракте на подготовку стадиона на Крестовском к ЧМ-2018

Антимонопольщики снова проверили контракт между Смольным и ОАО "Метрострой" на подготовку стадиона на Крестовском острове к Чемпионату мира 2018 года.

Специалисты УФАС Петербурга проверили контракт на дополнительные работы в западной части Крестовского острова и на стадионе "Санкт-Петербург" по заявлению частного лица. Договор заключался между Комитетом по строительству и ОАО "Метрострой".

Антимонопольщики постановили, что комитет ограничил конкуренцию при заключении контракта. Этим он нарушил закон о конкуренции. Отказашись от торгов, Смольный предоставил преимущество организации. При этом лишил другие компании возможности претендовать на выполнение работ.