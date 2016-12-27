ФАС остановил заключение контракта на стройку Верховного суда из-за жалобы

Один из участников тендера на возведение суда и Дворца танцев Эйфмана подал жалобу на подведение итогов конкурса. В итоге ФАС приостановил заключение договора до уточнения обстоятельств.

Федеральная антимонопольная служба 16 января приостановила заключение контракта на строительство Верховного суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана на Малой Неве. Контракт рассчитан на 29,5 миллиардов рублей.

В тендере на эта работы участвовали две компании УК "Кредо" и ПСБ "Жилстрой". В результате победила первая компания. Но Проектно-строительное бюро не согласно с решением. Оно просит признать протоколы недействительными и заново подвести его итоги.

Как рассказал представитель "Жилстроя" "Фонтанке", им занизили баллы. При их оценке не засчитали контракт с ГУССТ №1 при Спецстрое России. Это снизило их баллы почти на 4 пункта. Также в компании не согласны с оценкой их квалификации. При учете всех "недосчитанных" баллов "Жилстрой" должен был победить в тендере. Рассматривать жалобу будут в понедельник, 23 января.

Ранее стало известно, что на Петроградской стороне появится судебный квартал. Сейчас ФГУП "Строительное объединение" проводит тендеры на возведение зданий в этом районе.