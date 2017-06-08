ФАС не нашла "заоблачных" цен в кафе и ресторанах Пулково

Антимонопольная служба проверила общепит в петербургском аэропорту

Федеральная антимонопольная служба проверила кафе и рестораны в так называемой стерильной зоне Пулково и не нашла нарушений в их работе. В ведомстве сообщили, что не считают стоимость блюд и напитков в Пулково завышенной.

Напомним, проверить общепит в петербургском аэропорту ФАС попросил житель Ейска, который прилетел в Санкт-Петербург из Ростова-на-Дону, проголодался и был поражен ценами на еду в одном из кафе аэропорта.

По словам мужчины, стоимость самой простой еды в кафе "Камчатка" показалась ему заоблачной. Как пишет "Фонтанка", мужчина купил сырники за 55 рублей (и это было приемлемо), а вот чай за 155 рублей пассажир счел неоправданно дорогим.

Однако в УФАС не обнаружили в организации питания нарушений закона. Ведь в стерильной (последосмотровой) зоне свои услуги предлагают двенадцать баров, кафе и ресторанов. Посетители могут выбирать разные методы обслуживания, в том числе «шведский стол», зал-экспресс и другие. Также работают буфеты и четыре торгующих продуктами питания магазина. В частности, тот же самый сырник мужчина мог приобрести в соседнем баре в 1,7 раза дешевле.

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