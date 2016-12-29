ФАС не стал штрафовать Смольный за нарушения в контракте с "Метростроем" по "Зенит-Арене"

Антимонопольная служба выявила, что контракт на 950 миллионов рублей между Смольным и "Метростроем" был заключен с нарушениями. Копания получила стройку без конкурса.

УФАС провело внеплановую проверку контракта между Петербургом и «Метростроем» на дополнительные работы по стадиону на Крестовском. По данным управления, договор на 950 миллионов достался компании без обязательного конкурса. Проверка документов были инициирована прокуратурой по жалобе частного лица.

Антимонопольщики заявляют, что комитет по строительству нарушил 1,5 статьи 24 закона о госзакупках, а также первый пункт части 1 статьи 93. Уточняется, что заказчик неправильно выбрал способ определения поставщика.

Однако ФАС не стал применять никаких санкций: ни предписаний, ни штрафа. В ведомстве пояснили, что ранее за это нарушение комитет Смольного уже оштрафовал комитет финансового контроля. Второй раз санкции за одно и то же нарушение запрещено. Предписание также не эффективно, так как расторгнуть контракт можно будет только через суд. А срок действия договора истекает уже через два месяца.

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Видео: Instagram / elbeg_san