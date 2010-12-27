УФАС дал месяц Смольному, чтобы найти конкурента для ГУИОН

Петербургские антимонопольщики нашли нарушение в заключении договора между комитетом имущественных отношений и городским управлением инвентаризации и оценки имущества (ГУИОН).

УФАС Петербурга увидел нарушения в том, что стоимость аренды земель в Северной столице занимается только городское управление инвентаризации и оценки имущества (ГУИОН). Контракт между конторой и комитетом имущественных отношений Смольного был заключен без торгов. КИО не искал алтернативного подрядчика для расчета стоимость принадлежащих городу земельных участков. ГУИОН согласилось делать эту работу за 15,5 миллионов. Конкурентов у управления не было.

ФАС увидели в этой сделке создание преимущественных условий, что нарушает закон о конкуренции. Также антимонопольщикам не понравилось, что ГУИОН получило слишком широкие полномочия. Поэтому комитету Смольного дали время, чтобы найти соперников для Управления.

Внимание к этой проблеме привлекли специалисты антикоррупционной организации "Трансперенси Интернешнл-Р". Как сообщили в ФАС, у комитета есть время до 26 августа, чтобы расторгнуть контракт. Предупреждение КИО получил два дня назад.