Европейский университет надеется на поддержку президента и правительства

Ректор Европейского университета рассчитывает на поддержку президента РФ

26 января в ТАСС (г. Санкт-Петербург) прошла пресс-конференция, посвященная последним событиям вокруг Европейского университета.

В пресс-конференции приняли участие член Совета по науке и образованию при Президенте РФ Олег Хархордин, соучредитель, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, член-корреспондент РАН Николай Вахтин, проректор по общим вопросам Европейского университета в Санкт-Петербурге Леонид Равнушкин.

Олег Хархордин уверен, что Арбитражный суд Москвы встанет на сторону университета, поскольку ректор вуза считает, что низкий процент преподавателей-практиков по социологии и политологии не являются большим нарушением.

Николай Вахтин поддержал Олега Хархордина, заявив, что лишать вуз лицензии из-за таких мелочей абсурдно.

"Наш университет известен во всей стране, и у него аннулируют лицензию, потому что процент преподавателей-практиков на политологии не 10%, как полагается по инструкции, а 6,3%. При том заметим, что такое "преподаватель-практик" никаких нормативов нигде нет. Сопоставляя эти вещи, я понимаю, что эти 2 аспекта нашей проблемы объединяет одно качество – абсурд в квадрате", - утверждает член-корреспондент РАН.

По словам Олега Хархордина, Европейский Университет имеет поддержку со стороны президента и Правительства РФ. Еще в 2015 году Владимир Путин поручил губернатору Петербурга и министру образования оказать помощь Европейскому университету в перестройке здания.



"Правительство РФ делает все для того, чтобы разрешить юридическую коллизию. Все международные организации выразили значимую поддержку. Солидарность совершенно очевидно есть", - говорит ректор Европейского университета.



Видео: канал Piter.TV