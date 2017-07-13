Европейский университет не будет подавать новую апелляцию на отзыв лицензии

В четверг, 13 июля, Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы рассматривал жалобу Европейского университета на решение Рособрнадзора, которое могло повлечь за собой отзыв лицензии у вуза. Ведомство признало предыдущее решение законным.
Представители вуза приняли решение, что в дальнейших апелляциях нет смысла. Хотя университет до последнего пытался оспорить решение Рособрнадзора об аннулировании лицензии.
В Европейском университете решили начать оформление новой лицензии, не дожидаясь решений суда.
Университет был лишен лицензии решением арбитражного суда Петербурга и Ленобласти в марте этого года. Решение было принято после нескольких проверок Рособрнадзора. Месяц назад ректор Олег Хархордин покинул свой пост.