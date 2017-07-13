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Европейский университет не будет подавать новую апелляцию на отзыв лицензии

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Суд в очередной раз признал законным выдачу повторного предписания Рособрнадзора по нарушениям в работе петербургского Европейского университета. Вуз принял решение не подавать апелляцию, а приступить к оформлению новой лицензии.

В четверг, 13 июля, Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы рассматривал жалобу Европейского университета на решение Рособрнадзора, которое могло повлечь за собой отзыв лицензии у вуза. Ведомство признало предыдущее решение законным.

Представители вуза приняли решение, что в дальнейших апелляциях нет смысла. Хотя университет до последнего пытался оспорить решение Рособрнадзора об аннулировании лицензии.

В Европейском университете решили начать оформление новой лицензии, не дожидаясь решений суда.

Университет был лишен лицензии решением арбитражного суда Петербурга и Ленобласти в марте этого года. Решение было принято после нескольких проверок Рособрнадзора. Месяц назад ректор Олег Хархордин покинул свой пост.

Теги: европейский университет , лицензия европейского университета , новости петербурга , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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