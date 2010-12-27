Европейский университет: делаем все, чтобы не пропустить будущий учебный год

Руководство Европейского университета рассказало Piter.TV о своих планах по работе после получения новой лицензии от Рособрнадзора.

Руководство Европейского университета в Санкт-Петербурге высоко оценивает свои шансы успешно начать новый учебный год. Об этом представитель вуза рассказал в личном общении с журналистом Piter.TV.

"Мы делаем все для этого. Только в крайнем случае нам придется пропустить новый учебный год и перенести набор студентов. Скорее всего, мы уложимся во все необходимые сроки и начнем учебный сезон в отрезок времени, установленный законом. Напомню, что для российских вузов это период до 1 ноября текущего года. Однако велики шансы, что мы успеем начать учебный год традиционно 1 сентября", - поделился своим мнением представитель вуза.

Ранее Европейский университет сообщил в СМИ, что планирует подать документы на получение новой образовательной лицензии. Это произошло после того, как суд признал весомыми претензии Рособрнадзора к учебному заведению. За этим в кратчайший срок должен был последовать отзыв лицензии у вуза. Однако в Европейском университете решили "сыграть на опережение".

"Мы должны подать документы или в пятницу, 14 июля, или в понедельник, 17 июля. У нас готовы все документы, они буквально отточены и вылизаны после плотного общения с чиновниками Рособрнадзора. Теперь у них будет 45 дней на то, чтобы ознакомиться с ними и выдать нам новую лицензию. Вероятность того, что мы не получим лицензию, и пропустим ближайший учебный год крайне мала. Возможно, только, придется несколько передвинуть время набора студентов", - заявил представитель вуза.