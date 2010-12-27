Европейский автобусный перевозчик отказал украинке в поездке без визы

Сотрудница европейского автобусного перевозчика Ecolines отказалась пустить несовершеннолетнюю украинку на рейс в Болгарию

Гражданку Украины не пустили на рейс в Болгарию без визы. Об этом пользователь Ольга Ленц сообщила в Facebook. Женщина заявила о том, что ее сестра с мужем, 12-летней дочерью и трехлетним сыном не смогла поехать на отдых в Европу. Проводница европейского автобусного перевозчика Ecolines не пустила девочку в автобус без визы. У остальных членов семьи был действующий немецкий шенген.



Семья звонила в болгарское посольство и в таможенную службу, где их заверили, что они могут ехать, однако проводница сказала, что они могут ехать без ребенка. Сотруднице напомнили об отмене виз между Украиной и ЕС, однако та ответила: «У нас свои законы».

Безвизовый туристический режим между Украиной и странами Евросоюза был введен 11 июня.