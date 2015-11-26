Евгений Цыганов шокировал поклонников домашним фото заспанной Юлии Снигирь

В Instagram известного актера Евгения Цыганова появилось необычное фото его новой жены Юлии Снигирь.

Евгений Цыганов впервые за все время совместной жизни с молодой актрисой Юлией Снигирь выложил домашнее фото своей возлюбленной. В его Instagram появился необычный снимок, явно сделанный в любительском стиле. На нем в легком расфокусе запечатлена супермодель и актриса в совсем негламурном образе. Можно разглядеть, что красавица одета в домашний спортивный костюм и даже не накрашена. А некоторые комментаторы посчитали, что Юлия Снигирь в момент фотографирования была уставшей и заспанной. Однако Евгений Цыганов не постеснялся выложить в Сеть такой снимок любимой женщины.

Напомним, что отношения между звездами вызывают множество вопросов. Год назад артист ушел от прошлой жены и 7 детей, чтобы жить вместе со Снигирь. Позже у них родился ребенок, однако молодая семья с тех пор ни разу не появлялась на светских тусовках и редко фотографировалась вместе. Возможно, снимок в Instagram Евгения Цыганова означает новый этап в их отношениях.

Фото: Цыганов Евгений, Instagram