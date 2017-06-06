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Еще три станции петербургского метро оборудуют системой видеонаблюдения

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Оборудование "Горьковской", "Петроградской" и "Лесной" обойдется в 140 млн рублей

ГУП "Петербургский метрополитен" объявил тендер на оборудование системой видеонаблюдения еще трех станций метро на разных ветках – планируется, что это будут "Горьковская", "Петроградская" и "Лесная". 

Информация о конкурсе опубликована на сайте госзакупок. Верхний предел стоимости работ определен в 141 миллион рублей. Срок, в который еще три станции метро необходимо оснастить видеокамерами, – 30 ноября 2017 года. 

Отметим, приказ российского министерства транспорта об оборудовании подземки видеонаблюдением, вышел еще в 2011 году, однако с тех пор работы были завершены только на треть. Пока из 67 станций метро Петербурга камеры имеются только на 23.

Видео: архив 

Теги: безопасность в метро , метро , петербург , система безопасности , система видеонаблюдения
Категории: Новости СПб

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