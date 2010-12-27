Эрмитаж разрывает контракт на возведение фондохранилища из-за отставания от графика

Контракт с подрядчиком, занимающимся возведением третьей очереди фондохранилища в Приморском районе Северной столицы, собирается разорвать Государственный Эрмитаж. В музее заявили, что строители отстают от графика работ на 8-9 месяцев. Претензия к подрядчику составляет более 850 миллионов рублей.
Исполняющий обязанности заместителя директора Эрмитажа по капитальному строительству Николай Калач рассказал "Фонтанке", что они провели исследование проделанных компанией работ. И возможного продолжения сотрудничества со строителями не может быть по объективным причинам. Любые действия по этому госконтаркту будут сравнимы с разбазариванием государственных денег.
Эрмитаж отправил на адрес "Мехстройтранса" требования об уплате неустойки, так как они выполнили работы не более чем на 14%. А в арбитражном суде Москвы уже рассматривают дело о банкротстве компании.
В марте Piter.tv сообащл, что замдиректора Эрмитажа отправили под домашний арест по делу о крупном мошенничестве.