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Эмма Уотсон сделает предложение своему парню в конце лета‍
Сегодня, 0:11
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Sheker
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Эмма Уотсон сделает предложение своему парню в конце лета‍

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Звезда фильмов про Гарри Поттера решила сделать предложение возлюбленному

 Известная своими феминистскими взглядами, Эмма Уотсон призналась, что не намерена ждать, пока предложение руки и сердца поступит от ее парня. Она считает традиционное «ожидание принца» или активности со стороны мужчины пережитком прошлого. С Найтом Эмма начала встречаться прошлой весной. 

Возлюбленный актрисы полностью разделяет феминистические взгляды своей знаменитой подруги. Сама свадьба, возможно, состоится в Оксфордшире в Великобритании.  

Как известно, британская киноактриса и фотомодель является активисткой феминистского движения.      

 

 

 

Фото:
Instagram: emmawatson

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Категории: Лента новостей Культура Новости шоу-бизнеса

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