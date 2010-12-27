Эмма Уотсон сделает предложение своему парню в конце лета‍

Звезда фильмов про Гарри Поттера решила сделать предложение возлюбленному

Известная своими феминистскими взглядами, Эмма Уотсон призналась, что не намерена ждать, пока предложение руки и сердца поступит от ее парня. Она считает традиционное «ожидание принца» или активности со стороны мужчины пережитком прошлого. С Найтом Эмма начала встречаться прошлой весной.

Возлюбленный актрисы полностью разделяет феминистические взгляды своей знаменитой подруги. Сама свадьба, возможно, состоится в Оксфордшире в Великобритании.

Как известно, британская киноактриса и фотомодель является активисткой феминистского движения.

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Instagram: emmawatson