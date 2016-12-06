В постели с собакой: Эмилия Кларк выложила смелое фото без макияжа

Звезда "Игры Престолов" Эмилия Кларк запостила милое фото в личный Instagram. Девушка выложила селфи, на котором предстала заспанной и без макияжа.

Звезда сериала "Игры Престолов" и одна из самых сексуальных женщин планеты продолжает поражать своих подписчиков. Вслед за гламурными и эротическими фотосессиями она выложила в своем Instagram совершенно неглянцевое фото. На нем красавица-британка предстала в абсолютно "домашнем" виде. Речь идет об "утреннем селфи", сделанном в кровати. Поклонники "Дейенерис" получили возможность увидеть брюнетку без макияжа и с заспанным лицом.

На фото можно заметить, что Эмилия Кларк лежит, завернувшись в помятое одеяло, и обнимает собаку. На ее лице можно заметить повязку для сна и полное отсутствие макияжа. Несмотря на это подписчиков все равно поразили крупные глаза и идеальные губы звезды. Большинство комментариев под постом оказались позитивными. Особенно умилила юзеров собачка Эмилии Кларк, которая впервые появилась на фотографиях звезды.

Фото: Instagram, Эмилия Кларк