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В постели с собакой: Эмилия Кларк выложила смелое фото без макияжа
Сегодня, 15:10
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Butenko
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В постели с собакой: Эмилия Кларк выложила смелое фото без макияжа

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Звезда "Игры Престолов" Эмилия Кларк запостила милое фото в личный Instagram. Девушка выложила селфи, на котором предстала заспанной и без макияжа.

Звезда сериала "Игры Престолов" и одна из самых сексуальных женщин планеты продолжает поражать своих подписчиков. Вслед за гламурными и эротическими фотосессиями она выложила в своем Instagram совершенно неглянцевое фото. На нем красавица-британка предстала в абсолютно "домашнем" виде. Речь идет об "утреннем селфи", сделанном в кровати. Поклонники "Дейенерис" получили возможность увидеть брюнетку без макияжа и с заспанным лицом. 

На фото можно заметить, что Эмилия Кларк лежит, завернувшись в помятое одеяло, и обнимает собаку. На ее лице можно заметить повязку для сна и полное отсутствие макияжа. Несмотря на это подписчиков все равно поразили крупные глаза и идеальные губы звезды. Большинство комментариев под постом оказались позитивными. Особенно умилила юзеров собачка Эмилии Кларк, которая впервые появилась на фотографиях звезды.

 

 

Фото: Instagram, Эмилия Кларк

Теги: игра престолов , эмилия кларк , эмилия кларк игра престолов , эмилия кларк фото
Категории: Новости шоу-бизнеса Кино

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