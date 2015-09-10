Елизавета II водит машину без водительских прав

У 91-летней представительницы британской монархии никогда не было водительского удостоверения

На днях папарацци засняли 91-летнюю Елизавету II, которая находилась за рулем своего автомобиля. Королева возвращалась со службы в церкви. Удивительно, что у представительницы британской монархии нет водительского удостоверения. И, тем не менее, полицейские ни разу не выписывали ей штраф. Об этом сообщает сайт people.com.

По закону Елизавета II — единственный человек в Великобритании, который имеет право управлять автомобилем без лицензии. Стоит отметить, что королева Великобритании научилась превосходно водить еще в годы Второй Мировой.

Известно, что дети королевы, в отличие от их матери, сдавали на права.

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Instagram: queen_elizabeth_fanpage