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Елизавета II водит машину без водительских прав
Сегодня, 22:37
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Sheker
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Елизавета II водит машину без водительских прав

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У 91-летней представительницы британской монархии никогда не было водительского удостоверения

На днях папарацци засняли 91-летнюю Елизавету II, которая находилась за рулем своего автомобиля. Королева возвращалась со службы в церкви. Удивительно, что у представительницы британской монархии нет водительского удостоверения. И, тем не менее, полицейские ни разу не выписывали ей штраф. Об этом сообщает сайт people.com.

По закону Елизавета II — единственный человек в Великобритании, который имеет право управлять автомобилем без лицензии. Стоит отметить, что королева Великобритании научилась превосходно водить еще в годы Второй Мировой. 

Известно, что дети королевы, в отличие от их матери, сдавали на права. 

 

 

 

 

Фото: 
Instagram: queen_elizabeth_fanpage

 

Теги: елизавета 2 , королева великобритании
Категории: Мировые новости Лента новостей

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