Елена Малышева напрашивается на комплименты от гостей программы

Ведущая программ "Здоровье" и "Жить здорово" выпрашивает комплименты у гостей своей программы

Ведущая Первого канала Елена Малышева опубликовала в свой Instagram видеоролик, в котором просит гостя студии сказать ей что-нибудь приятное. Мужчина не стал долго упираться и тут же заговорил о её красоте.

Пользователи соцсети, посмотрев видео, поспешили осыпать ведущую комплиментами в комментариях. Многие отметили, что ролик поднял им настроение и зарядил позитивом на весь день.

Новый формат телепередачи позволяет любому желающему бесплатно обратиться в телепередачу за помощью. Елена Малышева организовывает в студии встречу лучших профильных специалистов страны с пациентом.

Видео:

Instagram: malysheva.live