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Елена Малышева напрашивается на комплименты от гостей программы

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Ведущая программ "Здоровье" и "Жить здорово" выпрашивает комплименты у гостей своей программы

 Ведущая Первого канала Елена Малышева опубликовала в свой Instagram видеоролик, в котором просит гостя студии сказать ей что-нибудь приятное. Мужчина не стал долго упираться и тут же заговорил о её красоте. 

Пользователи соцсети, посмотрев видео, поспешили осыпать ведущую комплиментами в комментариях. Многие отметили, что ролик поднял им настроение и зарядил позитивом на весь день. 

Новый формат телепередачи позволяет любому желающему бесплатно обратиться в телепередачу за помощью. Елена Малышева организовывает в студии встречу лучших профильных специалистов страны с пациентом. 

 

 

 

Видео:
Instagram: malysheva.live

Теги: елена малышева
Категории: Новости шоу-бизнеса Лента новостей Культура

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