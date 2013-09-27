Елена Малышева напрашивается на комплименты от гостей программы

Ведущая Первого канала Елена Малышева опубликовала в свой Instagram видеоролик, в котором просит гостя студии сказать ей что-нибудь приятное. Мужчина не стал долго упираться и тут же заговорил о её красоте.
Пользователи соцсети, посмотрев видео, поспешили осыпать ведущую комплиментами в комментариях. Многие отметили, что ролик поднял им настроение и зарядил позитивом на весь день.
Новый формат телепередачи позволяет любому желающему бесплатно обратиться в телепередачу за помощью. Елена Малышева организовывает в студии встречу лучших профильных специалистов страны с пациентом.
Видео:
Instagram: malysheva.live