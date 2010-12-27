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Московский район остался без электричества из-за несогласованных работ
Сегодня, 18:16
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Asyaromanenkova
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Московский район остался без электричества из-за несогласованных работ

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Ленэнерго восстановило электроснабжение в Московском районе. Оказалось, что ток отрубило из-за несогласованных работ сторонней организации.

Часть Московского района осталась без электричества из-за отключения линии 110 киловатт. В Ленэнерго сообщают, что свет оперативно вернули в дома и на улицы. Неполадки на линии произошли из-за несогласованных работ, которые производила сторонняя компания.

Свет вернулся в Московский район уже в 14.26, сообщают в пресс-службе компании. После нормализации ситуации Ленэнерго занялись расследованием. Специалисты вычисляют организацию, техника которой повредила линию. После этого будет решаться вопрос о наказании для виновника.

Около часу дня с юга Петербурга начали поступать жалобы на отключение света. Из-за ЧП на улицах отключились светофоры, а также остановился некоторый общественный транспорт. В администрации района уточнили, что проблема была не массовой.

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Теги: новости питера , новости спб , отключение , почему не было света в московском районе , электричество
Категории: Новости СПб

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